CorSport, Fiorentina più forte rispetto allo scorso anno: sì, ma prima della cessione di Chiesa alla Juve

La valutazione della squadra? Un aspetto che non convince scrive oggi il Corriere dello Sport. Il mercato in uscita è stato quasi un capolavoro perchè 60 milioni per un giocatore come Chiesa in tempi di Covid è una cifra considerevole. Il problema è la costruzione della squadra e la valutazione tecnica che viene data dalla stessa società. “Siamo più forti della scorsa stagione”. Era vero fino alla cessione di Chiesa, ora è un po’ meno vero. Il punto è che le prime sette del campionato scorso si sono rafforzate più della Fiorentina, che sulla carta potrebbe essere l’ottava fora della Serie A.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, FIORENTINA, IL REGISTA ED IL BOMBER DOVE SONO? TROPPI INTERNI IN ROSA, MANCAVA ALTRO