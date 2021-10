Fiorentina, patto di stabilità con Biraghi e gli altri senatori: il compito è quello di tenere unito il gruppo

I “veterani” dentro lo spogliatoio della Fiorentina adesso hanno un compito fondamentale. Il riferimento è alla situazione che vede coinvolti da una parte il club viola e dall’altra Vlahovic. Commisso ha spostato i termini su un piano diverso e i calciatori di Italiano più esperti sanno già quello che fare e lo stanno facendo giorno per giorno. Capitan Biraghi si è preso a cuore la causa viola e non solo da quando in estate gli è stata assegnata la fascia, Bonaventura Callejon e Terracciano rappresentano questo concetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, VLAHOVIC ORA NON PUÒ PIÙ SBAGLIARE O PIOVERANNO CRITICHE: FINO A GENNAIO AL CENTRO DEL PROGETTO