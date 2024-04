Fiorentina padrona del suo destino in Europa: all-in sulle coppe. In campionato 9 punti nelle ultime 10

Alle prestazioni non corrispondono risultati, tanto che nelle ultime dieci partite la Fiorentina ha raccolto solo 9 punti. Pochini, visto che solo Lecce, Sassuolo, Frosinone e Salernitana hanno fatto peggio. Dal 18 gennaio, data della semifinale di Supercoppa il ruolino di marcia – in termini di punti – è stato un percorso a ostacoli, impreziosito dal passaggio del turno in Conference e dalla scintillante gara di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Per dare l’unità di misura su cui fare riferimento bisogna prendere proprio la Juventus che nello stesso arco temporale ha messo insieme un solo punto in più degli uomini di Italiano. Tra l’altro senza l’impegno nelle coppe. Ecco perché il ko di ieri fa più male di altri.

Ora però la Fiorentina è padrona del suo destino per quanto riguarda l’Europa: sia attuale che futura. Energie e risorse devono essere convogliate in una unica direzione, perché su gara unica (o meglio, andata e ritorno) i viola si trasformano e raddoppiano energie e motivazioni. Non è un aspetto volontario, ma dettato dalla consapevolezza che in Europa comunque si può. Come in Italia, intesa Coppa. Lo scrive La Nazione.