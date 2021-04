Fiorentina, ora tutti zitti: ritiro ad oltranza, stamattina faccia a faccia calciatori, dirigenti e proprietà

Ieri sera i giocatori sono rientrati da Reggio Emilia e sono tornati nelle proprie abitazioni per le difficoltà logistiche nell’allestire immediatamente la struttura ricettiva in grado di ospitare tutti. Di fatto la squadra si ritroverà sotto lo stesso tetto con sole 24 ore di anticipo rispetto al previsto: da oggi anziché da domani. Stamattina calciatori, dirigenti e proprietà si rivedranno al centro sportivo: sarà questa l’occasione per analizzare tutto quello che non è andato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT, GIUSTO CONCEDERE I DUE RIGORI. LOPEZ VIENE GRAZIATO