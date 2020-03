Il centro sportivo è chiuso ma ciò avrà un effetto anche su altri settori dell’azienda. Da oggi anche gli altri dipendenti della Fiorentina staranno a casa e per chi può sarà possibile lavorare in smart working. Commisso ed il vertice societario sono già operativi sul campo sociale, presto deciderà chi sostenere in questo complesso periodo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.