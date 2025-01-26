Fiorentina, oggi come all’andata, serve una scintilla per ripartire dopo i soli due punti in sei partite

La Fiorentina a distanza di un girone sembra essere tornata al punto di partenza

A distanza di un girone la Fiorentina ritrova la Lazio di Baroni con alcune situazioni che sembrano essere tornate al punto di partenza. I risultati che non arrivano, i fischi e la sensazione che questa Fiorentina sia ben altro rispetto ai soli due punti raccolti nelle ultime sei gare.

Mantenere il ritmo delle otto vittorie consecutive sarebbe stato un sogno, ma era ovvio che la Fiorentina prima o poi avrebbe trovato la sua dimensione. Ma tra quella Fiorentina e l'attuale, una via di mezzo ci sarà. Ad ora gli aspetti che la contraddistinguevano non si vedono più, ma tutti, all'interno della società, sono convinti che presto torneranno.

La Fiorentina questa sera dovrà affrontare una Lazio in piena zona Champions, al comando del girone unico di Europa League, e rientra sicuramente tra le squadre più in forma del campionato. La sfida dell'Olimpico sarà fondamentale anche per capire se la squadra di mister Palladino è riuscita a reagire ai fischi subito dopo il pareggio col Torino. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-fiorentina-balla-1-milione-tra-domanda-e-offerta-e-una-richiesta-di-palladino/286222/#google_vignette