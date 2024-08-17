Fiorentina, occhio alla partenza: decima in Serie A per media punti ad agosto negli ultimi 5 anni

Secondo un approfondimento di Transfermarkt, la Fiorentina è solo decima per media punti ad agosto negli ultimi 5 anni di Serie A

La nuova Fiorentina di Raffaele Palladino si appresta a cominciare la propria stagione sul campo del Parma di Pecchia. Logicamente, c'è tanta curiosità di vedere come si comporterà la banda del nuovo allenatore viola, che dovrà affrontare però un avversario tutt'altro che facile, nonostante si tratti di una neopromossa.

A complicare l'esordio dei gigliati c'è una statistica riportata da Transfermarkt, che ci fa capire come recentemente la Fiorentina non sia protagonista di grandi partenze in campionato. Infatti, il famoso portale calcistico ha stilato una classifica basata sulla media punti negli ultimi 5 anni delle squadre di Serie A ad agosto, classifica in cui la Fiorentina figura al decimo posto, con una media di 1,50 punti a partita.

Ciononostante, in questi 5 anni la Fiorentina ha totalizzato 2 sconfitte 3 vittorie all'esordio, perdendo contro Napoli e Roma e battendo Torino, Cremonese e Genoa. L'ultimo debutto è quello più confortante: infatti, lo scorso anno la Fiorentina di Italiano schiantò il Genoa (neopromosso) in trasferta, nonostante il Grifone godesse già di molta stima e fosse considerato un avversario tosto. Che sia di buon auspicio per stasera: appuntamento alle 18:30 al Tardini di Parma.

LE PAROLE DI BLAZQUEZ

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