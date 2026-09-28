Fiorentina nona per monte ingaggi, in testa alla classifica la Juventus supera l'Inter per pochi milioni

I viola hanno un monte ingaggi pari a 61,13 milioni lordi

Serie A, la mappa degli stipendi 2026/2027: totale da quasi 1,3 miliardi. Juve in vetta, Fiorentina nona

Un giro d'affari complessivo che sfiora la quota di quasi 1,3 miliardi di euro lordi stimati (oltre 700 milioni netti) per i soli ingaggi dei calciatori di prima squadra. È questo il dato emerso dall'approfondimento condotto da Tuttomercatoweb.com dedicato al monte ingaggi delle venti protagoniste del campionato di Serie A 2026-2027.

La vetta e la fascia alta

In controtendenza rispetto all'ultimo decennio, la Juventus torna a guidare la classifica dei club più dispendiosi, staccando l'Inter. A completare il podio c'è il Napoli, seguito al quarto posto dal Milan. La top 5 delle società con i bilanci più pesanti sul fronte stipendi si chiude con la Roma, posizionata subito davanti al sorprendente Como.

Il centro classifica e il piazzamento della Fiorentina

Nella fascia centrale della graduatoria si collocano l'Atalanta e la Lazio, che precedono la Fiorentina. Il club viola si attesta al nono posto assoluto con un monte ingaggi lordo pari a 61,13 milioni di euro (corrispondenti a 34,55 milioni netti). A chiudere la top 10 è il Torino, che precede la neopromossa Venezia — capace di stabilirsi a centro gruppo — e il Bologna.

La zona risparmio

Dalla parte opposta della classifica si conferma la linea di gestione della spesa del Lecce, che si attesta ancora una volta come la società economicamente meno impegnata per gli stipendi da quando ha fatto ritorno nella massima serie. Il podio dei club più virtuosi sul piano dei costi è completato da altre due formazioni: il Frosinone e il Monza.