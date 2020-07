Fiorentina, non serve protestare ad alta voce, bisogna farlo a bassa voce nelle stanze giuste

Serve solamente protestare a voce bassa nelle giuste stanze, senza tanti attacchi pubblici. Dal punto di vista arbitrale è sicuramente stano un anno sfortunato per la Fiorentina, il culmine ieri, con la decisione di Chiffi di dare il rigore alla Roma dopo che egli aveva toccato durante l’azione giallorossa il pallone. Non sono state per nulla ascoltate le proteste viola. Commisso aveva attaccato il sistema, anche pubblicamente, ma nulla, gli effetti sono stati tutt’altro che produttivi. Protestare contro gli arbitri non serve ma la Fiorentina deve farlo nel giusto posto. Lo scrive La Nazione.