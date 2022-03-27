Fiorentina nelle mani di Nico Gonzalez: ora l’Europa passa anche da lui, servono gol
Gonzalez ha segnato solo due reti, l'ultima il 24 ottobre
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 09:47
La Fiorentina vuole ottenere l’Europa ma per far ciò, non potrà fare a meno di Nico Gonzalez, servono i suoi gol. L’ultimo é datato 24 ottobre. Il match con la Nazionale argentina caricherà l’esterno, che é stato uno dei migliori in campo. Due le reti segnate, troppo poche per essere l’acquisto più costoso di tutta la storia viola. Lo scrive il Corriere Dello Sport.
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