Fiorentina-Napoli gara ad “alto rischio”: raffica di divieti a partire dalle 17 di sabato

Sabato sera la Fiorentina debutterà al Franchi contro il Napoli. La capienza del settore ospiti, alla luce dei lavori di ristrutturazione, è rimasta invariata rispetto a quella dello scorso campionato, cioè 300 posti. Tuttavia gli ultras azzurri hanno comunicato che diserteranno la trasferta di Firenze. In ogni la gara è considerata ad “alto rischio” dall’Osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi martedì ha adottato un dispositivo che contempla alcuni divieti che scatteranno dalle ore 17 di sabato fino alla conclusione della partita.

Vietata la vendita per asporto in forma fissa e ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori in vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno della stadio, nell’area compresa nel seguente perimetro: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo d’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Affrico, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta. Lo riporta La Nazione.