Fiorentina-Napoli finisce 1-2 al Franchi. Infortunio per Dragowski sul rilancio, scoppia in lacrime

Al 18′ Duncan mette al centro per Pulgar, gran botta dalla distanza ma Ospina si fa trovare pronto. Al 26′ occasione per la Fiorentina, angolo battuto bene arriva Milenkovic ma non riesce a tirare nello specchio della porta. Al 30′ Fiorentina in vantaggio al Franchi contro il Napoli. Angolo battuto benissimo, Vlahovic mette dentro per Martinez Quarta, tiro imparabile per Ospina ed 1-0 dei viola. Secondo gol in maglia viola per l’argentino. Al 34′ gran tiro di Lozano ma Dragowski risponde presente. Al 45′ Napoli vicino al raddoppio bel cross dentro per Osimhen che va in rovesciata, la palla esce di poco. Al 50′ punizione di Zielinski, la difesa della Fiorentina resta ferma e segna Rrahmani. Fiorentina-Napoli 1-2 al Franchi di Firenze. Al 61′ gran botta centrale di Sottil. Al 74′ grande accelerazione di Politano, salta Biraghi e si accentra ma tira la palla fuori. Dragowski rilancia ma si infortuna, finisce la partita in lacrime. Fiorentina-Napoli finisce 1-2.

