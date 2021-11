Fiorentina-Milan finisce 4-3 al Franchi. Prima vittoria stagionale contro una big per la Viola

Al 5′ il Milan trova il gol con Ibrahimovic, ma tutto fermo, è fuorigioco. Si resta sullo 0-0. Al 15′ la Fiorentina passa in vantaggio contro il Milan al Franchi. Callejon batte il calcio d’angolo, Tatarusanu prende la palla ma poi la lascia, Gabbia aspetta l’arrivo del portiere ma il più reattivo è Duncan che firma l’1-0. Al 20′ botta centrale di Tonali ma Terracciano risponde presente. Un minuto dopo ci prova Leao ma il portiere viola salva ancora. Al 30′ tiro chirurgico di Leao ma Terracciano ci arriva e sventa la minaccia mandando il pallone in angolo. Al 35′ bel lancio lungo di Kjaer per Leao che viene murato da Igor. Al 41′ cross dentro di Kjaer per Ibrahimovic che impatta il pallone ma spara a lato. Al 47′ la Fiorentina raddoppia con Saponara, dopo la sponda di Vlahovic gran tiro a giro del giocatore viola. Fiorentina-Milan 2-0 al Franchi.

Al 50′ cross per Leao che fa la sponda per Ibrahimovic, la palla gli rimane arretrata e non riesce a tirare bene. Al 52′ Leao prova il tiro a giro di prima intenzione ma la palla finisce alta. Al 60′ Fiorentina-Milan 3-0 al Franchi. Duncan in verticale per Vlahovic che punta e supera Tatarusanu e mette la firma sul 3-0 per i viola. Al 61′ il Milan accorcia le distanze con Ibrahimovic. Fiorentina-Milan 3-1 al Franchi. Bonaventura sbaglia, prende palla Ibrahimovic che mette alle spalle di Terracciano. Al 67′ Fiorentina-Milan sul 3-2 al Franchi. Ibrahimovic segna sul cross di Theo Hernandez che supera Odriozola. Doppietta dello svedese. All’86’ Gonzalez ruba palla a Theo Hernandez, prende palla Vlahovic che colpisce ancora il Milan. Al 96′ ancora Milan, autogol di Venuti dopo il colpo di testa di Ibrahimovic. Fiorentina-Milan finisce 4-3 al Franchi.

