Fiorentina-Lazio in due parole: "Scontro diretto". Tantissimi motivi per vincere per entrambe le squadre

Fiorentina-Lazio sarà una partita matrioska. Un confronto, tantissime sfide, e altrettanti motivi per vincere.Quello di domani sera è un match che vale più del solito. Per la Fiorentina, per la Lazio,...

Fiorentina-Lazio sarà una partita matrioska. Un confronto, tantissime sfide, e altrettanti motivi per vincere.

Quello di domani sera è un match che vale più del solito. Per la Fiorentina, per la Lazio, e per tanti dei protagonisti.

Sul campo, e fuori. L’appuntamento è per le 20.45 e già questo rappresenta un motivo di interesse in più. Perché le

partite in serale hanno sempre il loro fascino e per l’ennesima volta in questa

stagione, l'Artemio Franchi si vestirà a festa. Saranno (circa) 35.000 i tifosi presenti, pronti a spingere la Fiorentina alla vittoria.

Due parole: "scontro diretto". Fiorentina e Lazio arrivano al faccia a faccia a braccetto. Entrambe a quota 12 punti, in

piena lotta perla zona Europa. Eppure, il clima attorno alle due formazioni è opposto. Ribery e compagni, reduci da sei risultati utili consecutivi, partivano senza ambizioni particolari se non quello di iniziare un percorso di crescita, cancellando l’incubo dello scorso campionato e, invece, stanno bruciando le tappe. Gli uomini di Inzaghi, al contrario coltivavano speranze da

Champions e non a caso, ultimamente, Lotito ha alzato la voce. Rendimento strano, quello dei biancocelesti. Alle spalle hanno la sconfitta rimediata in Europa League col Celtic, e in Serie A viaggiano sulle montagne russe. Picchi

altissimi, e cadute improvvise. Vincere insomma, per la Fiorentina, vorrebbe dire dare una bella spallata ad una diretta concorrente. Domani l'ardua sentenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.