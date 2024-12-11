Fiorentina-Lask sarà arbitrata dall'ungherese Berke, ha arbitrato solo 4 partite nelle coppe europee

L'ungherese Balázs Berke sarà in campo al Franchi domani (ore 18:45) per dirigere Fiorentina-Lask, partita del quinto turno di Conference League. Assistenti i connazionali Vencel Tóth e Balázs Szert....

L'ungherese Balázs Berke sarà in campo al Franchi domani (ore 18:45) per dirigere Fiorentina-Lask, partita del quinto turno di Conference League. Assistenti i connazionali Vencel Tóth e Balázs Szert. La Fiorentina occupa il sesto posto in classifica con 9 punti, mentre gli austriaci ne fino ad ora hanno raccolti 2. A riportarlo è L'ansa.

Berke nonostante la non più giovanissima età ha arbitrato solamente 4 partite delle fasi finali delle competizioni Uefa, 2 di Conference League e 2 di Europa League, le partite aumentano se consideriamo le fasi di qualificazioni delle coppe dove ha arbitrato 9 partite ha arbitrato 13 partite mostrando ben 7 cartellini rossi.

KEAN PUNTO DI RIFERIMENTO

https://www.labaroviola.com/dai-gol-alla-musica-kean-a-firenze-e-rinato-e-un-punto-di-riferimento-per-la-squadra/280394/