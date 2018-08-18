Fiorentina, la lista completa dei numeri di maglia: Eysseric cede il 10 a Pjaca. Gli altri...
Ecco la lista completa dei numeri di maglia per la Fiorentina della stagione 2018-2019:
1 LAFONT Alban-Marc
2 LAURINI Vincent Alain
3 BIRAGHI Cristiano
4 MILENKOVIC Nikola
5 CECCHERINI Federico
6 NORGAARD Christian Thers
7 EYSSERIC Valentin
9 SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo
10 PJACA Marko
11 MIRALLAS Y CASTILLO Kevin A.J.G.
14 DABO Bryan
15 OLIVERA DE ANDREA Maximiliano
16 HANCKO David
17 VERETOUT Jordan Marcel Gilbert
18 MEDJA BELOKO Nicky Stephane
19 MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal
20 PEZZELLA German Alejo
21 SOTTIL Riccardo
23 CRISTOFORO PEPE Sebastian Carlos
24 BENASSI Marco
25 CHIESA Federico
26 FERNANDES RIBEIRO Edimilson
27 GRAICIAR Martin
28 VLAHOVIC Dusan
31 FRANCHESCOLI DE SOUZA Vitor Hugo
33 BRANCOLINI Federico
34 DIKS Kevin
67 GHIDOTTI Simone
69 DRAGOWSKI Bartlomiej
73 MELI Marco
77 THEREAU Cyril
97 SANTOS DA SILVA Gerson
98 ZEKHNINI