Fiorentina-Inter sponda nerazzurra: quanti assenti e Conte chiede gli straordinari a molti dei suoi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle assenze dell'Inter. Gagliardini, Asamoah e Candreva non hanno recuperato

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle assenze dell'Inter. Gagliardini, Asamoah e Candreva non hanno recuperato e quindi il giovane Agoumé sarà l’unica vera alternativa a centrocampo, con Skriniar eventualmente adattabile in quel ruolo. In difesa Bastoni sarà titolare. Ma Conte, nonostante tutto, punta all'ottavo successo consecutivo in trasferta.