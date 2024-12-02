Fiorentina-Inter riprenderà dal risultato di 0-0, il Var ha confermato che il pallone era già uscito

Firenze stamattina può tirare un sospiro di sollievo visto che le condizioni di Edoardo Bove sono migliorate dopo il malore che ha accusato ieri in Fiorentina-Inter aveva fatto temere il peggio. Il ca...

Firenze stamattina può tirare un sospiro di sollievo visto che le condizioni di Edoardo Bove sono migliorate dopo il malore che ha accusato ieri in Fiorentina-Inter aveva fatto temere il peggio. Il calciatore stamattina è stato estubato, sta bene è lucido e risponde alle domande ed in giornata è atteso un nuovo bollettino medico congiunto della Fiorentina con l'ospedale di Careggi.

Nel mentre la partita è stata giustamente rinviata e verrà rigiocata dal minuto 17 partendo dal risultato di 0-0 dopo che il check del Var che era in corso al momento del malore di Bove ha confermato che il pallone era già uscito prima che Lautaro lo girasse in porta. A confermarlo è stato anche la trasmissione Open Var di Dazn dove la figura arbitrale mandata dall'Aia ha confermato che si riprenderà dallo 0-0.

MALORE BOVE

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/