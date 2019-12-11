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Fiorentina-Inter: Pezzella dovrebbe esserci grazie ad una maschera sul viso. La situazione

Il capitano della Fiorentina German Pezzella si allena da inizio settimana col gruppo, grazie ad una maschera protettiva sul viso.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 16:04
Fiorentina-Inter: Pezzella dovrebbe esserci grazie ad una maschera sul viso. La situazione -
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Il capitano della Fiorentina German Pezzella si allena da inizio settimana col gruppo, grazie ad una maschera protettiva sul viso, dopo la frattura allo zigomo capitatagli nel match di Verona contro l'Hellas. Il calciatore argentino quindi dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa viola, domenica sera nel posticipo della 16' giornata di Serie A, contro l'Inter.

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