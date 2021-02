Al 51′ Fiorentina-Inter 0-2 al Franchi di Firenze. I nerazzurri trovano il raddoppio grazie a Perisic

Al 51′ l’Inter all’Artemio Franchi di Firenze ha raddoppiato. Sanchez mette dentro palla sulla fascia per Hakimi che arriva da dietro come un treno, Igor non riesce a fermarlo e mette al centro per Perisic che praticamente a porta vuota mette dentro la palla del 2-0 per i nerazzurri. Gara dunque sempre più in salita per la Fiorentina.

