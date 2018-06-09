Fiorentina-Inter 0-0. La finale scudetto se ne va ai tempi supplementari
Persiste la situazione di parità al novantesimo minuto di Fiorentina-Inter. Molto sofferta la seconda frazione di gioco per la primavera viola che ha subito per lunghi tratti gli attacchi della formaz...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 22:22
Persiste la situazione di parità al novantesimo minuto di Fiorentina-Inter. Molto sofferta la seconda frazione di gioco per la primavera viola che ha subito per lunghi tratti gli attacchi della formazione interista.