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Fiorentina-Inter 0-0. La finale scudetto se ne va ai tempi supplementari

Persiste la situazione di parità al novantesimo minuto di Fiorentina-Inter. Molto sofferta la seconda frazione di gioco per la primavera viola che ha subito per lunghi tratti gli attacchi della formaz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 22:22
Fiorentina-Inter 0-0. La finale scudetto se ne va ai tempi supplementari -
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Persiste la situazione di parità al novantesimo minuto di Fiorentina-Inter. Molto sofferta la seconda frazione di gioco per la primavera viola che ha subito per lunghi tratti gli attacchi della formazione interista.

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