Fiorentina in vendita? Commisso frena: “Assolutamente no, è una questione di cuore. Le proprietà cambiano nel tempo”

Io e mia moglie amiamo Firenze

Rocco Commisso a La Gazzetta dello Sport ha anche chiuso ogni voce su una cessione della Fiorentina: “Assolutamente no, la Fiorentina è una questione di cuore e ha il nostro massimo impegno: io e mia moglie Caterina amiamo Firenze. Ma le proprietà nel tempo cambiano, è fisiologico. Quando un giorno accadrà, la Fiorentina sarà, come adesso, una società senza debiti, solida, con strutture importanti, come il Viola Park e speriamo anche un nuovo stadio”.

https://www.labaroviola.com/la-bordata-di-commisso-juve-inter-e-milan-piene-di-debiti-quasi-alla-bancarotta-solo-latalanta-meglio-di-noi/267396/