"Fiorentina in pressing alto per per riportare Muriel nel campionato italiano"
Questa l'indiscrezione del giornalista della Gazzetta Niccolò Schira in pressing per riportare in Italia Contatti con il per il prestito con diritto di riscatto del colomb...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 19:33
Questa l'indiscrezione del giornalista della Gazzetta Niccolò Schira
#Fiorentina in pressing per riportare in Italia #Muriel. Contatti con il #Sevilla per il prestito con diritto di riscatto del colombiano. Occhio sempre a #Gabbiadini (può fare esterno e centravanti), il preferito di #Pioli che lo conosce bene dai tempo di Bologna #calciomercato