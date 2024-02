Fiorentina in panne, oggi deve cambiare per crederci. La luce si è spenta ma serve una svolta 

Cambiare per crederci. Cambiare per ripartire. La Fiorentina in panne, che giocherà con il lutto al braccio per le vittime del crollo del cantiere a Firenze, cerca nel derby di Empoli la scossa per tornare a vincere, ma soprattutto per ritrovare convinzione e morale per risalire in classifica. Dai sogni di Champions nel cassetto di Capodanno, quando aveva chiuso l’anno al quarto posto solitario, la banda di Italiano nel 2024 è persino uscita dalla zona Conference. Quella Conference che è alle porte e la Viola anche per questo deve darsi una svegliata. Per il momento, un solo successo nel 2024, in tutte le competizioni, contro il Frosinone. Davvero poco per una squadra applaudita da tutti per il bel gioco fino a meno di due mesi fa per e che cullava ambizioni alte. Ma prima piano e poi di colpo, si è spenta la luce. Nella manovra, nel ritmo, nella sicurezza. Per questo il tecnico sta pensando di modificare qualcosa. Se non nel sistema, almeno negli uomini. Perché troppi titolari stanno deludendo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

