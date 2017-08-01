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Fiorentina in Germania, oggi pomeriggio amichevole contro il Braunschweig, questa la probabile formazione viola

Oggi prima amichevole tedesca per la squadra viola. Pioli punta ancora sul 4-2-3-1, in attacco confermati tutti i giovani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 10:09
Fiorentina in Germania, oggi pomeriggio amichevole contro il Braunschweig, questa la probabile formazione viola - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Hagi
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Questa la probabile formazione di questo pomeriggio dove la Fiorentina incontrerà il Braunschweig (4-2-3-1): Sportiello, una linea difensiva formata da Tomovic o Gaspar sulla fascia destra, al centro la coppia formata da Vitor Hugo e Astori ma attenzione alla sorpresa Milenkovic, sulla sinistra Maxi Olivera; sulla linea mediana probabile coppia Badelj-Sanchez, mentre sulla trequarti ancora spazio a Chiesa sulla destra, Hagi al centro e Zekhnini sulla sinistra con al centro dell’attacco Kalinic o Babacar, con Pioli che deciderà poco prima del fischio d’inizio.
La Nazione

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