Fiorentina in Germania, oggi pomeriggio amichevole contro il Braunschweig, questa la probabile formazione viola
Oggi prima amichevole tedesca per la squadra viola. Pioli punta ancora sul 4-2-3-1, in attacco confermati tutti i giovani
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 10:09
Questa la probabile formazione di questo pomeriggio dove la Fiorentina incontrerà il Braunschweig (4-2-3-1): Sportiello, una linea difensiva formata da Tomovic o Gaspar sulla fascia destra, al centro la coppia formata da Vitor Hugo e Astori ma attenzione alla sorpresa Milenkovic, sulla sinistra Maxi Olivera; sulla linea mediana probabile coppia Badelj-Sanchez, mentre sulla trequarti ancora spazio a Chiesa sulla destra, Hagi al centro e Zekhnini sulla sinistra con al centro dell’attacco Kalinic o Babacar, con Pioli che deciderà poco prima del fischio d’inizio.
La Nazione