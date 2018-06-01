Fiorentina in Europa League? Ecco quanti soldi entrerebbero nelle casse viola

Milan esclusa per gravi ingerenze economiche e Fiorentina in Europa League? Quest'ipotesi, inizialmente molto remota, sta diventando sempre più possibile.Una possibilità che sarebbe accolta con gioia...

Milan esclusa per gravi ingerenze economiche e Fiorentina in Europa League? Quest'ipotesi, inizialmente molto remota, sta diventando sempre più possibile.

Una possibilità che sarebbe accolta con gioia sia dalla società viola e sia dai propri tifosi per una qualificazione che significherebbe un piccolo salto di qualità e ambizioni superiori anche e soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di mercato.

Ma quanti soldi porterebbe l'accesso all'Europa League per la Fiorentina?

Vediamo qui nel dettaglio i soldi che dà solo la Uefa nel cammino europeo. Attenzione, questi sono solo i soldi che vengono dati dalla Uefa, a questi bisogna aggiungerci i partner economici e commerciali (sponsor) e i soldi in arrivo dalle televisioni.

Questa invece la differenza di "premi" tra Champions ed Europa League. La differenza c'è ed è tanta. Ma come già detto a questi ci dobbiamo aggiungere i soldi delle televisioni e delle sponsorizzazioni. Soldi che poi sanciscono l'abisso di differenza tra Champions ed Europa League.

In sostanza per le casse gigliata la partecipazione all'Europa League porterebbe un incasso che può andare dai 10 milioni di euro ad un massimo, in caso di vittoria ad esempio, di 30 milioni di euro. Tanti di questi soldi, lo ripetiamo, arriverebbero poi dagli sponsor e dai Diritti Tv.