Fiorentina in Conference al posto della Juve? Tra domani e sabato la decisione della UEFA

Passano i giorni e si avvicina la parola definitiva sul dubbio che attanaglia tanti (per non dire tutti) tifosi viola: la Fiorentina disputerà la Conference League al posto della Juventus? Questa volta la risposta sembra vicina, perché tra domani e sabato dovrebbe finalmente arrivare la sentenza Uefa. L’eventuale squalifica dei bianconeri darebbe alla squadra di Italiano la possibilità di giocare in Europa per il secondo anno consecutivo. Proprio oggi, intanto, inizia ufficialmente la competizione: al via il primo turno preliminare, stasera le partite d’andata, tra una settimana le gare di ritorno. In caso di partecipazione, la Fiorentina entrerebbe in gioco a partire dal playoff, in programma il 24 e il 31 agosto. Le sensazioni sono positive, ma la prudenza è d’obbligo. Lo scrive La Nazione.

