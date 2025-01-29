Fiorentina-Genoa sarà diretta da Collu. Nessun precedente coi viola, una sconfitta per il Genoa

Per Collu sarà soltanto la quarta direzione in Serie A, la prima con la Fiorentina. Con il Genoa c'è un precedente, ed è una sconfitta

L'AIA ha reso note le designazioni per la 23esima giornata di Serie A. La Fiorentina scenderà in campo domenica alle 15 contro il Genoa di Vieira, tra le mura amiche del Franchi. La gara è stata assegnata a Giuseppe Collu, giovane arbitro della sezione di Cagliari, che ha solo 3 presenze all'attivo nel massimo campionato italiano.

Collu non ha mai diretto la Fiorentina, mentre il Genoa sì. L'unico precedente coi rossoblu risale alla scorsa stagione, nella sconfitta contro il Monza per 1 a 0. Al VAR ci sarà Gariglio, con Paterna all'AVAR. Ecco la designazione completa pubblicata dall'AIA:

COLLU

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

COMMISSO IN TRIBUNALE

https://www.labaroviola.com/commisso-in-tribunale-per-i-tweet-contro-la-mls-e-ussf-con-account-falsi-ho-sbagliato-non-e-da-me/286717/