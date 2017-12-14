Per Fiorentina-Genoa c'è Calvarese, coadiuvato dagli assistenti Longo e Galetto

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per la 18ª giornata di campionato che vedrà la Fiorentina di Pioli ricevere il Genoa di Ballardini. La partita del "Franchi" sarà diretta da...

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per la 18ª giornata di campionato che vedrà la Fiorentina di Pioli ricevere il Genoa di Ballardini. La partita del "Franchi" sarà diretta da Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Longo e Galetto. La gestione del Var sarà invece affidata a Valeri ed al collaboratore Capuano mentre il IV uomo sarà Sacchi.