Fiorentina-Galatasaray termina 4-1. Ottima prestazione dei viola

Nell'amichevole andata in scena questa sera al Franchi tra Fiorentina e Galatasaray, i viola hanno espresso un bellissimo calcio. La squadra allenata dall'Aeroplanino ha vinto per 4-1 grazie alle reti...

Nell'amichevole andata in scena questa sera al Franchi tra Fiorentina e Galatasaray, i viola hanno espresso un bellissimo calcio. La squadra allenata dall'Aeroplanino ha vinto per 4-1 grazie alle reti di Boateng, Sottil, Benassi e Simeone. Per i turchi il goal è stato siglato da Emre Mor. Precisi e veloci passaggi, buona intesa tra i calciatori. Dragowski è invece apparso un po' incerto nell'occasione del goal subito.