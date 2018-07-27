Labaro Viola

Fiorentina, ecco i convocati per la tournée: in quattro restano ad allenarsi a Firenze

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la Tournèe in Germania e Olanda: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski , Eysseric, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Hristo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2018 15:55
Fiorentina, ecco i convocati per la tournée: in quattro restano ad allenarsi a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
News
Fiorentina
Firenze
Convocati
Condividi

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la Tournèe in Germania e Olanda: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski , Eysseric, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Hristov, Lafont, Milenkovic, Montiel, Nørgaard, Pezzella, Saponara, Simeone, Sottil, Thereau, Venuti, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic.

Baez, Cristoforo, Laurini e Maxi Olivera proseguiranno invece  il loro programma di lavoro al centro sportivo “Davide Astori”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok