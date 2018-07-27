Fiorentina, ecco i convocati per la tournée: in quattro restano ad allenarsi a Firenze
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la Tournèe in Germania e Olanda: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski , Eysseric, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Hristo...
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2018 15:55
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la Tournèe in Germania e Olanda: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski , Eysseric, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Hristov, Lafont, Milenkovic, Montiel, Nørgaard, Pezzella, Saponara, Simeone, Sottil, Thereau, Venuti, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic.
Baez, Cristoforo, Laurini e Maxi Olivera proseguiranno invece il loro programma di lavoro al centro sportivo “Davide Astori”.