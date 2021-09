Fiorentina e Udinese, è la partita del riscatto: Gotti ed Italiano arrivano con tanta rabbia

La partita del riscatto. Per l’Udinese che dopo aver ceduto malamente al Napoli in casa ha tenuto testa alla Roma. Per la Fiorentina che è partita a razzo, ma nel turno infrasettimanale di martedì era partita a razzo pure contro l’Inter al Franchi ma poi ne ha presi tre. Gotti ed Italiano arrivano all’appuntamento con tanta rabbia. La classifica di entrambe le squadre è soddisfacente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

