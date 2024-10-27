Fiorentina e Roma separate da tre punti. I viola sperano di lottare per la Champions League

Fiorentina a caccia della quinta vittoria consecutiva

Tre punti separano la Fiorentina e la Roma in classifica, una distanza che sembra minima ma che non riflette le diverse dinamiche delle due squadre in questo inizio di stagione. La Fiorentina cerca la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, puntando a consolidare la consapevolezza di poter lottare per un posto in Champions League. La Roma, invece, è in una situazione instabile e caotica, con stravolgimenti tattici, tecnici e societari, e sta cercando di trovare la propria identità.

Il match di stasera è cruciale per entrambe le squadre. La Fiorentina vola sulle ali dell'entusiasmo dopo i recenti successi, mentre la Roma non ha ancora trovato la giusta rotta, con un rendimento deludente e la difficoltà di segnare gol. La squadra di Juric è alla ricerca della prima vittoria in trasferta e ha segnato solo otto reti in campionato, contro le quindici della Fiorentina. Una vittoria della Fiorentina potrebbe riaprire la crisi per la Roma e aumentare la pressione su Juric. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-sbagliato-pensare-che-la-fiorentina-oggi-sia-obbligata-a-vincere/274186/