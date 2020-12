Fiorentina, domani ritrovo e tamponi poi da martedì ricominciano gli allenamenti

Il raduno del gruppo squadra della Fiorentina è fissato per domani pomeriggio al centro sportivo. La prima tappa saranno i tamponi poi dal giorno successivo, dunque martedì si tornerà a lavorare sul campo in vista del tour de force in programma nelle prime due settimane di gennaio, quando la Fiorentina giocherà 5 partite in 14 giorni, compreso l’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, SCAMACCA, LA FIORENTINA LO VUOLE E CI PROVA: IL GENOA HA APERTO ALLA SUA CESSIONE