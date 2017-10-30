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Fiorentina, devi ancora crescere: Eysseric trotterella, Chiesa sprecato, difesa e centrocampo in confusione. Per l'Europa serve di più...

La sconfitta di Crotone dice chiaramente che la squadra di Pioli deve ancora crescere molto per poter dar corpo alle ambizioni europee. Tanti errori in casa gigliata, dagli sbandamenti difensivi al tr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 10:51
Fiorentina, devi ancora crescere: Eysseric trotterella, Chiesa sprecato, difesa e centrocampo in confusione. Per l'Europa serve di più... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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La sconfitta di Crotone dice chiaramente che la squadra di Pioli deve ancora crescere molto per poter dar corpo alle ambizioni europee. Tanti errori in casa gigliata, dagli sbandamenti difensivi al trotterellare di Eysseric, fino alla confusione di Badelj e Veretout e la difficoltà di Simeone a liberarsi al tiro. E anche Chiesa a destra non garantisce la stessa pericolosità. A dirlo è la Gazzetta dello Sport.

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