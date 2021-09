Fiorentina dal doppio volto, troppi 2 gol subiti a partita: Italiano deve dare più equilibrio

Per la Fiorentina contro l’Inter è stata una gara dai due volti, dopo un primo tempo da applausi ha subito il ritorno prepotente dell’Inter e per l’ennesima volta è stata trafitta: 9 gol presi in 5 gare, quasi 2 di media. Per Italiano urge trovare correttivi ed equilibrio. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO, I CINQUE CAMBI VENGONO SFRUTTATI IN MODO SCARSO. LA CAUSA? L’IMMOBILISMO AVUTO SUL MERCATO