Fiorentina, contro la Roma subito la prova del 9, così come per Vlahovic: tutti chiamati all’esame

Impegno in trasferta per la Fiorentina. La formazione di Vincenzo Italiano questa sera scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma nella prima giornata di campionato. Un inizio in salita per i viola che però vogliono partire con il piede giusto. “Fiorentina, subito la prova del 9 Viola e Vlahovic: che esame a Roma”, ecco cosa si legge ne La Nazione.

