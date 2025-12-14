Fiorentina, contro il Verona è come una finale, partita che deve essere la svolta della stagione

Tuttosport definisce come una vera e propria finale la sfida di questo pomeriggio tra Fiorentina e Verona. Dal punto di vista viola, il quotidiano torinese auspica un epilogo diverso rispetto alle tre finali reali disputate e perse negli ultimi anni tra Coppa Italia e Conference League. La posta in palio è altissima e la tifoseria della Fiorentina, attesa in massa sugli spalti con oltre 20.000 presenze anche grazie ai prezzi popolari decisi dal club, spera che il successo per 2-1 firmato Kean-Gudmundsson contro la Dinamo Kiev in Conference League possa rappresentare il punto di svolta.

Sul fronte formazione, secondo le indiscrezioni dei colleghi torinesi, in difesa dovrebbero partire dal primo minuto Pablo Marí e Ranieri, con Mandragora e Sohm a presidiare la mediana. Sulla corsia sinistra spazio a Parisi, complice una condizione non ancora ottimale di Gosens, così come di Fazzini e Fagioli. In attacco, salvo sorprese, è prevista la conferma della coppia Kean-Gudmundsson. Vietato voltarsi indietro: il passato non conta più, conta solo il presente. Oggi, per la Fiorentina, è una finale.