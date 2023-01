Fiorentina continua a puntare forte sul settore giovanile: Barone presente alla partita dell’under 13

Nella giornata di oggi il Direttore Generale Joe Barone si è recato a Peretola per assistere alla partita della squadra under 13 della Fiorentina impegnata nella sfida di campionato con il Montevarchi.

La Fiorentina può vantare uno dei migliori settori giovanili a livello italiano soprattutto grazie ad un lavoro attento da parte dei dirigenti Viola che continuano a seguire da vicino, non solo la prima squadra, ma anche Primavera, Fiorentina Women e proprio i più “piccoli” come in questa circostanza.

