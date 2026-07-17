Fiorentina, finalmente Oulai: al Trabzonspor 25 milioni+4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita

L'operazione si chiude con l'ennesimo esborso importante da parte della società viola in questo inizio di calciomercato

La Fiorentina ha chiuso l'operazione per Chris Inao Oulai. Il centrocampista ivoriano è a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola dopo l'accordo definitivo raggiunto con il Trabzonspor.

L'intesa tra i due club è stata trovata sulla base di 25 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungono 4 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita in favore della società turca.

La Fiorentina sarebbe riuscita a superare una concorrenza importante. Secondo quanto riportato da @SantiNiccolo sul giocatore, infatti, era forte anche l'interesse del Napoli, che nelle ultime ore avrebbe presentato al Trabzonspor un'offerta economicamente superiore. Alla fine, però, il progetto viola e la volontà del calciatore hanno fatto la differenza, permettendo al club viola di chiudere l'affare.

Con l'intesa ormai definita, Oulai è pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. Nelle prossime ore sono attesi gli ultimi passaggi burocratici, prima delle visite mediche e della firma che precederanno l'annuncio ufficiale della Fiorentina.