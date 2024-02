Fiorentina che ha perso i suoi leader, è senza fari: Bonaventura e Nico dove siete finiti? 

Il mercato, certo. I gol sbagliati e quelli regalati, la condizione fisica, i cambiamenti di modulo, gli adattamenti. Tutto vero. Spesso però, il calcio è molto più semplice di come si vorrebbe dipingere. E così, cercando di capire come mai la Fiorentina “«nel mezzo del cammin…si è ritrovata in una selva oscura, che la diritta via era smarrita» non si può non partire dal fatto che improvvisamente i viola si sono ritrovati senza quei fari che, nella prima parte della stagione, avevano indicato la strada: Nico Gonzalez, Bonaventura, Arthur, Milenkovic. È un po’ come se all’Inter togliessero Bastoni, Calhanoglu, Thuram e Lautaro, o se Allegri dovesse fare a meno di Bremer, Rabiot, Chiesa e Vlahovic. Provateci voi, a mantenere lo stesso rendimento. Lo riporta il Corriere Fiorentino.