Gazzetta, la Fiorentina cerca un rinforzo per reparto. Ribery il leader dentro e fuori dal campo

Il mercato della Fiorentina girerà intorno a Ribery ma non solo, anche ai rinnovo di Federico Chiesa e di Nikola Milenkovic. Il francese è una figura molto importante per far sì che arrivino grandi campioni. I viola vogliono un rinforzo per reparto, da aggiungere a Amrabat, Kouamé e Duncan per creare una squadra in grado di competere per l’Europa. Ribery è un leader e sarà importante anche nello spogliatoio, non solo in campo con le sue giocate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

