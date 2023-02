Sarà ancora alla Fiorentina il futuro di Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, che ha confermato una precedente indiscrezione de La Repubblica, il centrocampista ex Bari prolungherà il proprio contratto con la società viola in scadenza nel 2024 per altre due stagioni, con la possobilità di estendere l’accordo fino al 2027.

