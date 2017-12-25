Fiorentina in campo con la maglia bianca domani sera: contro la Lazio per sfatare un tabù

Sarà la maglia bianca di Santo Spirito quella che indosserà la Fiorentina domani sera, nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Il bianco è sempre stato il colore tradizionale della divisa da trasf...

Sarà la maglia bianca di Santo Spirito quella che indosserà la Fiorentina domani sera, nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Il bianco è sempre stato il colore tradizionale della divisa da trasferta della viola, ma mai come quest'anno c'è bisogno di sfatare un tabù. La Fiorentina, infatti, ha perso indossando questa divisa sia all'esordio contro l'Inter che nella gara contro il Crotone. A maggior ragione, domani sera, servirà una vittoria.