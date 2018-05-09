Fiorentina-Cagliari verso il tutto esaurito. Biglietti finiti in Maratona e Tribuna

Il match col Cagliari ha una grande importanza per la squadra viola. Il pubblico lo sa benissimo ed infatti sembra probabile che lo stadio possa essere (eccezione fatta per qualche tagliando di Curva...

Il match col Cagliari ha una grande importanza per la squadra viola. Il pubblico lo sa benissimo ed infatti sembra probabile che lo stadio possa essere (eccezione fatta per qualche tagliando di Curva Ferrovia) completamente esaurito.

Grazie anche alla bella iniziativa viola di abbattere il prezzo dei biglietti, la Maratona e la Tribuna Coperta sono già completamente esaurite. La Curva Fiesole ancora ha alcuni biglietti disponibili ma sono in via di esaurimento. Diverso come detto il discorso sulla Curva Ferrovia che dispone ancora di molti posti disponibili.