Fiorentina-Bonaventura, problema rinnovo e la Juve bussa alla porta

La Fiorentina sta vivendo il momento più complicato dell’anno e la tensione sale nei pressi di Bagno a Ripoli. La squadra è involuta, non ha gioco, è disordinata con pochissime idee, infatti è scesa all’ottavo posto dopo la sconfitta di Lecce, ma al peggio pare non esserci una fine visto che il club deve risolvere la questione Bonaventura. Trascinatore della squadra nella prima parte di stagione, spesso capitano e colonna dello spogliatoio gigliato, anche il centrocampista, ora, pare poco sereno probabilmente a causa del rinnovo. La Fiorentina vorrebbe abbassare lo stipendio del giocatore, come riporta calciomercato.com , e questo ha innervosito Bonaventura che vorrebbe lo stesso contratto. Per questo motivo Giuntoli ha provato ad assicurarselo, il giocatore non ha chiuso al trasferimento anzi, però non forzerà la mano per riconoscenza verso Firenze. Una questione spinosa da risolvere il prima possibile.