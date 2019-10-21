Fiorentina bloccata a Brescia (0-0). Quanto rammarico per Montella: Il festival delle occasioni...

Meglio la viola nel primo tempo. Dopo un gol annullato ai padroni di casa per un tocco di mano di Tonali sale in cattedra la Fiorentina. Ci prova per primo Castrovilli, che se ne va nello stretto e co...

Meglio la viola nel primo tempo. Dopo un gol annullato ai padroni di casa per un tocco di mano di Tonali sale in cattedra la Fiorentina. Ci prova per primo Castrovilli, che se ne va nello stretto e conclude, ma Joronen dice di no. Di nuovo super il portiere delle rondinelle quando a concludere è Lirola, una manciata di minuti più tardi. La squadra di Montella tiene stretto il pallino del gioco, mentre il Brescia prova solo a ripartire. Nel finale della prima frazione ci provano anche Badelj e Chiesa, ma la gara non si sblocca.

Ripresa: entra Balotelli per Donnarumma, ma i ritmi si abbassano. Ribery e Castrovilli provano a cambiare marcia, ma il Brescia si chiude bene e rischia di passare proprio con Balotelli, che gira di testa sugli sviluppi di un corner, a lato di un soffio. La Fiorentina però non finisce qui: prima lo squillo di German Pezzella, che sfiora il gol di testa; poi il sinistro del subentrato Vlahovic, che si gira bene ma conclude debolmente. Quindi un bolide di Franck Ribery dai venticinque metri e la chance colossale per Sottil, che da ottima posizione non riesce a servire Vlahovic. Al 97' la beffa finale: dopo un'azione fantastica Castrovilli conclude in spaccata, ma la palla viene fermata sulla linea dal piede di Vlahovic. Quanto rammarico per la viola.