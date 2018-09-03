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Fiorentina bene così, avanti tutti insieme. Questione di orgoglio ed appartenenza

Queste le parole di Benedetto Ferrara sul Corriere Fiorentino che racconto la sfida appena vinta dai viola sull'UdineseBenassi- Ronaldo 3- 0. La surreale sfida a distanza per ora va così. E con una pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2018 08:46
Fiorentina bene così, avanti tutti insieme. Questione di orgoglio ed appartenenza - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Queste le parole di Benedetto Ferrara sul Corriere Fiorentino che racconto la sfida appena vinta dai viola sull'Udinese

Benassi- Ronaldo 3- 0. La surreale sfida a distanza per ora va così. E con una partita in meno per il viola, tra l’altro. Ma che gol, che emozione, che bellezza. Quella che basta alla Fiorentina per prendere i tre punti e per infuocare una partita difficile e oggettivamente brutta. Serata ispida, sì, sull’orlo di un tramonto che però ha la sua poesia. Ma l’Udinese non è il Chievo, e Milenkovic non trova dopo otto minuti quella botta violenta che cambia le coordinate della sfida. Non è facile, tirare giù questa Udinese piena di consonanti e con un calcio pragmatico e anche di più. Ma il Franchi ha il sorriso. Anche perché il preludio è un atto d’amore della gente per la sua squadra. Il pullman scortato in motorino è un gesto che ha il suo peso: si chiama armonia, si dice: siamo tutti insieme. Questione di orgoglio e di appartenenza.

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