Fiorentina beffata? Corriere dello Sport: “Roma su Gudmundsson, ipotesi Shomurodov contropartita”

Albert Gudmundsson compie oggi 28 anni, ma festeggia con l’incertezza di una vicenda giudiziaria ancora aperta: nonostante due assoluzioni in Islanda, dovrà attendere ottobre per la sentenza definitiva. Questo condiziona anche il suo futuro calcistico, che resta in bilico: non è ancora chiaro in quale città giocherà la prossima stagione né con quale maglia. Il Genoa cerca un acquirente, mentre l’islandese spera in un club di alto livello per rilanciarsi dopo una stagione difficile con la Fiorentina.

La Fiorentina resta interessata, ma solo a condizioni più favorevoli rispetto ai 17 milioni richiesti per il riscatto definitivo, dopo aver già investito 6 milioni per il prestito. L’opzione preferita sarebbe un nuovo prestito con obbligo di riscatto legato a prestazioni sportive e situazioni extra-campo. Su Gudmundsson ci sono anche club inglesi e soprattutto la Roma, che valuta se inserirsi nella corsa, cercando un accordo che contempli anche i rischi giudiziari ancora in sospeso.

Per rendere l’operazione più sostenibile, la Roma potrebbe proporre una contropartita tecnica come Shomurodov, attaccante che conosce già l’ambiente genoano e che potrebbe rientrare a costo contenuto. Uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto renderebbe l’affare più praticabile per entrambe le parti. Intanto Gudmundsson attende con speranza: vuole lasciarsi alle spalle un anno complicato e ritrovare la serenità e la continuità che gli sono mancate. Lo riporta il Corriere dello Sport.