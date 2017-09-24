Labaro Viola

Fiorentina-Atalanta: in 22mila al Franchi malgrado il meteo

Come riporta il Corriere dello Sport, questa sera saranno almeno 22mila i tifosi fiorentini pronti a supportare la squadra al Franchi. Sono stati infatti venduti circa 4mila biglietti, che si vanno a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 19:25
Fiorentina-Atalanta: in 22mila al Franchi malgrado il meteo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
News
Fiorentina
Franchi
Meteo
Condividi

Come riporta il Corriere dello Sport, questa sera saranno almeno 22mila i tifosi fiorentini pronti a supportare la squadra al Franchi. Sono stati infatti venduti circa 4mila biglietti, che si vanno a sommare agli oltre 17mila abbonati, per quello che sarà dunque uno stadio mezzo pieno.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok